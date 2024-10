É mais dinheiro que fica no bolso dos contribuintes, poupado à gula fiscal sobre o trabalho. E essa diferença, revelam as simulações da EY, pode ir de cerca de 25 a 900 euros a mais por ano para as famílias

Na proposta de Orçamento do Estado para 2025, o governo avança com a atualização dos nove escalões de IRS em 4,6%, um nível de alteração que duplica o valor previsto para a inflação, que se fixa nos 2,3%.

O que é que isto significa? Que os trabalhadores e os pensionistas vão ter um alívio fiscal no próximo ano. Conforme adianta o Jornal Económico, "pela primeira vez, os contribuintes têm a garantia de que haverá anualmente atualização de escalões de IRS com uma nova fórmula legal que tem por objetivo neutralizar o efeito fiscal de aumentos salariais", conforme acordado com os representantes das empresas no acordo de Concertação Social.

Quanto mais aumenta o escalão, menor será a tributação, devido à progressividade do imposto.

Mas afinal quanto é que os contribuintes podem vir a poupar em impostos? A resposta é dada pela EY, nas simulações que fez para o SAPO. Veja com quanto dinheiro fica no bolso, no seu escalão de rendimentos e de acordo com a sua situação familiar.

QUANTO POUPA QUEM RECEBE ENTRE 1.000 E 2.000 EUROS/MÊS

QUANTO POUPA QUEM RECEBE ENTRE 2.500 E 5.000 EUROS/MÊS

QUANTO POUPA QUEM GANHA 10.000 EUROS/MÊS

