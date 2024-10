A nova versão avançou mesmo no Orçamento do Estado para 2025, que foi apresentado nesta tarde, alargando o IRS Jovem para 10 anos e tornando-o independente das habilitações.

"Esta medida deverá chegar a 350 a 400 mil jovens", indicou o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento na conferência de imprensa de apresentação do documento, explicando que o IRS Jovem será para "todos os jovens até aos 35", independentemente do seu nível de formação e quer estejam a entrar agora no mercado de trabalho quer tenham já um emprego, "desde que não tenham ultrapassado dez anos de atividade".

E quanto ganham os jovens com esta medida? A resposta depende do nível de rendimentos em causa (recorde-se que a medida ficou limitada ao sexto escalão) e dos anos que possam dela usufruir.

Para o SAPO, a EY preparou uma série de simulações que mostra as diferenças entre a proposta anterior e a final e resume quanto irá ficar no bolso dos jovens que beneficiem desta medida.

JOVEM COM RENDIMENTO ANUAL DE 14 MIL EUROS (1.000 €/mês)

POUPANÇA TOTAL 3.973€

simulações irs jovem1

simulações irs jovem2 créditos: EY

JOVEM COM RENDIMENTO ANUAL DE 21 MIL EUROS (1500 €/mês)

POUPANÇA TOTAL: 8.305€

simulações irs jovem3 créditos: EY

simulações irs jovem4 créditos: EY

JOVEM COM RENDIMENTO ANUAL DE 28 MIL EUROS (2.000 €/mês)

POUPANÇA TOTAL: 16.397€

simulações irs jovem5

simulações irs jovem6 créditos: EY

Notas da EY: