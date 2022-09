Num evento na sua sede em Cupertino, no estado norte-americano da Califórnia, a empresa liderada por Tim Cook apresentou os novos aparelhos às 18:00 (hora de Lisboa), com transmissão em direto no 'site' na Internet da Apple, como também no YouTube e na Apple TV.

No "Apple Event", a gigante de tecnologia exibiu o seu novo 'smartphone' iPhone 14, que tem uma estética muito idêntica à do modelo de 2021, com o chip A15 Bionic, uma melhoria na qualidade captura de imagem e um ecrã maior no caso do Plus.

A Apple mostrou os novos 'smartphones' nas cores preto, branco, azul, roxo e vermelho, mas com um 'notch' semelhante ao modelo do ano passado.

O novo iPhone vai estar disponível numa versão de 6,1 polegadas e numa maior, o Plus, de 6,7 polegadas, começando pelos preços de 1.039 euros e 1.189 euros, respetivamente, nos modelos de 128 gigabytes.

Os modelos do iPhone 14 possuem um ecrã OLED, com um sistema de câmara dupla avançado -- principal de 12 megapíxeis e ultra grande angular -- e uma câmara frontal TrueDepth com focagem automática.

A gama mais baixa do iPhone chegará ao mercado em 16 de setembro, enquanto a Plus apenas em 07 de outubro.

No caso das versões topo de gama, a 14 Pro (começando em 1.348 euros) e a 14 Pro Max (a começar com o preço de 1.499 euros), é adicionada uma câmara com um sensor de 48 megapíxeis, além de uma ultra grande angular, teleobjetiva e uma âmara frontal TrueDepth com focagem automática.

O ecrã conta com a tecnologia Super Retina XDR e tecnologia ProMotion.

Todos os modelos Pro do novo 'smartphone' têm o processador A16 Bionic e a duração da bateria aumentada, com uma autonomia aumentada, podendo durar um dia.

Os iPhones 14 Pro vão disponíveis a partir de 16 de setembro.

Uma das novidades é que os novos 'smartphones' vão poder enviar alertas de SOS por satélite e detetar acidentes rodoviários.

A Apple também apresentou o seu novo modelo do relógio inteligente, Apple Watch Series 8, que, entre outras coisas, utiliza um sensor de temperatura para detetar os ciclos de ovulação nas mulheres.

A Apple garantiu que os dados de previsão dos ciclos de ovulação são criptografados, estando seguros no aparelho, sendo apenas acessível através de uma palavra-passe ou de identificação biométrica.

O novo relógio conta também com ecrã maior do que o anterior, margens mais finas e resistência à água, poeira e possíveis quebras.

O Apple Watch Series 8 deteta ainda acidentes rodoviários e alerta automaticamente os serviços de emergência.

Disponível nas lojas em 16 de setembro, o novo relógio tem uma duração de bateria de 18 horas ou 36 horas no modo de bateria fraca, custando 509 euros.

Em conjunto com o modelo oito, a empresa anunciou um relógio de última geração, o Apple Watch Ultra, com um ecrã ainda maior e o preço de 1.009 euros, projetado especialmente para deportos ao ar livre, como alpinismo, corrida e mergulho.

Por sua vez, o modelo simples Watch SE também foi atualizado, incorpora a função de deteção de acidentes, é 20% mais rápido e tem um preço mínimo de 309 euros.

A Apple apresentou também os novos AirPods Pro de 2.ª geração, com um 'design' idêntico aos anteriores e melhoramento na qualidade de som e cancelamento de ruído exterior.

Os auriculares têm um preço inicial de 299 euros e começam a ser comercializados em Portugal em 23 de setembro.

JML //

Lusa/Fim