O bacará, no chamado mercado de massas, atingiu receitas de 34,3 mil milhões de patacas (3,78 mil milhões de euros) entre janeiro e março, revelou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) da região semiautónoma chinesa.

Apesar da diminuição de 0,8% em comparação com os primeiros três meses de 2024, o bacará de massas representou 59,5% do total das receitas dos casinos no território, sendo de longe o jogo de fortuna e azar mais procurado pelos apostadores chineses.

Macau é a capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Na terça-feira, o novo líder do Governo de Macau admitiu recear uma desaceleração nas receitas do jogo.

"Estou preocupado, se as receitas de jogo só alcançarem 15 mil milhões [de patacas por mês, equivalente a 1,65 mil milhões de euros], poderá resultar em défice orçamental", disse Sam Hou Fai.

Na segunda-feira, o chefe do Executivo já tinha admitido que as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China poderão ter um impacto "mais indireto" em Macau.

Sam Hou Fai, que tomou posse em 20 de dezembro, apontou como prováveis consequências a diminuição no número de visitantes e no consumo, sobretudo em caso de desvalorização do renmimbi, a moeda da China continental.

O anterior chefe do executivo, Ho Iat Seng, tinha previsto receitas de jogo de 240 mil milhões de patacas (26,4 mil milhões de euros) em 2025, ou 20 mil milhões (2,2 mil milhões de euros) por mês.

Mas, nos primeiros três meses do ano, os casinos de Macau registaram receitas totais de 57,7 mil milhões de patacas (6,66 mil milhões de euros), abaixo da meta fixada pelo Governo, apesar de um aumento de 0,6% em comparação com o mesmo período de 2024.

A principal razão para este aumento foram as grandes apostas (jogo VIP) em Macau, que subiram 0,5% entre janeiro e março, para 14,5 mil milhões de patacas (1,59 mil milhões de euros), mas continuam longe dos picos históricos atingidos antes da pandemia.

Em 2019 o chamado jogo bacará VIP representava 46,2% das receitas totais dos casinos de Macau. Mas nos primeiros três meses do ano este segmento ficou-se por uma fatia de 25,1%.

As grandes apostas foram afetadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em novembro de 2021.

O antigo diretor executivo da Suncity, Alvin Chau Cheok Wa, foi condenado em janeiro de 2023 a 18 anos de prisão, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo emitidas em Macau.

Outro fator que explica a subida das receitas dos casinos em Macau foi o desempenho das máquinas de jogos, cujas receitas subiram 1,7% em comparação com o primeiro trimestre de 2024, para 3,27 mil milhões de patacas (360,8 milhões de euros).

VQ (EJ/JMC) // JMC

Lusa/Fim