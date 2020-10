De acordo com os resultados de janeiro a setembro do grupo CaixaBank, os rendimentos a partir de dividendos da carteira de investimentos no segundo trimestre incluem os dividendos da Telefónica (multinacional espanhola no setor das telecomunicações) e do BFA (Banco de Fomento de Angola), respetivamente de 50 e 40 milhões de euros (104 milhões de euros e 46 milhões de euros em 2019).

O presidente executivo do CaixaBank, Gonzalo Gortázar, voltou a reiterar, na conferência de imprensa virtual onde apresentou os resultados do grupo, que "não há nada de novo" sobre a participação de 48,1% do banco português BPI no capital do BFA.

O grupo espanhol dono do BPI já manifestou por diversas vezes a sua intenção de "reduzir" a participação que tem na instituição financeira angolana, tendo Gortázar reiterado que "não há data limite" para que isso aconteça.

De acordo com os resultados apresentados hoje, o CaixaBank obteve lucros de 726 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma redução de 42,6% em relação ao mesmo período de 2019, depois de constituir provisões extraordinárias de 1.161 milhões para enfrentar a covid-19.

Por seu lado, a filial portuguesa, o BPI, contribuiu com 101 milhões de euros para o grupo durante esse período, uma queda de 41,5% em relação a um ano antes.

Na informação que transmitiu ao mercado, o banco espanhol revela que o seu volume de negócios, que inclui empréstimos e recursos próprios, totalizou 646.299 milhões de euros nos primeiros nove meses, o valor mais elevado desde que a instituição foi criada.

As receitas principais ('core') do CaixaBank, as derivadas da sua atividade principal (margens de juros, comissões líquidas e receitas de seguros), mantêm-se quase inalteradas, tendo baixado apenas 0,7%, para 6.158 milhões de euros até setembro, de acordo com o relatório apresentado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) em Madrid.

FPB // JNM

Lusa/Fim