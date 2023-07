Pedro Castro e Silva referiu, na sua intervenção de encerramento da apresentação do Estudo Banca em Análise, de 2022, da Deloitte Angola, que o sistema de pagamento está sediado no banco central sul-africano.

Segundo o responsável, é "quase a democratização do sistema bancário", - o 'Open Banking' e 'Open Finance' -, um novo sistema que Angola vai iniciar nos próximos meses.

"Já está aprovada e temos uma equipa também na fase final do trabalho com o SARB, o banco central da África do Sul, e o Banco da Namíbia, para integrarmos os sistemas de pagamento Angola, África do Sul e Namíbia, e permitir que os nossos sistemas de transferências instantâneas estejam interligados", referiu.

"Vamos colocar o kwanza também no sistema de pagamentos em tempo real da SADC [Comunidade de Desenvolvimento da África Austral], está sediado no banco central da África do Sul. Vamos pôr lá o kwanza, na perspetiva de ser mais uma forma de poupar custos, não passar por correspondentes em dólares e também contribuir para aumentar as trocas comerciais aqui a nível da SADC", acrescentou.

Em termos de inovação com foco no cliente, Pedro Castro e Silva referiu que já é possível compensar e liquidar operações sete dias por semana e mais para o final do terceiro trimestre está previsto que uma transferência seja feita em 24 horas.

