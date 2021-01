Dos 110 casos, 46 foram registados em Luanda, 24 no Cuanza Sul, 21 no Bié, cinco no Huambo, três no Moxico e igual número nas províncias de Benguela e Uíje, dois no Zaire, um na Huíla e o mesmo número no Namibe e Cabinda.

Os infetados, 57 do sexo masculino e 53 do sexo feminino têm idades entre 1 e 81 anos.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção Nacional de Saúde Pública, as 478 pessoas dadas como recuperadas são das províncias de Luanda (367), Zaire (90), Cunene (16), Huambo (03) e Bié (02), com idades compreendidas entre 1 e 68 anos.

Os laboratórios processaram, no período em referência, 2.111 amostras por RT-PCR, apontando o cumulativo para 319.096 amostras processadas até à data, com uma taxa de positividade de 5.6%.

Com os dados de hoje, o país passa a ter um quadro epidemiológico que soma os 17.974 casos positivos, 413 mortes, 11.955 considerados recuperados e 5.606 ativos, dos quais existem dois em estado crítico, nove graves, 76 moderados, 97 leves e 5.422 assintomáticos, estando internados 184 doentes.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.884.187 mortos resultado de mais de 87,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 69.863 mortos confirmados e mais de 2,9 milhões de infetados em 55 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

