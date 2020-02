Angola pode ser o 13.º país a aderir ao Compact with África, diz Merkel A chanceler alemã Angela Merkel disse hoje que Angola pode ser o 13.º país a aderir ao Compact with África e congratulou-se com a intensificação das relações bilaterais com o país africano, com quem pretende "uma parceria especial". economia Lusa economia/angola-pode-ser-o-13-pais-a-aderir-ao-compact_5e3d850a91833112879b60af





"Já temos 12 estados que são membros, penso que Angola será o 13.º país a juntar-se ao Compact with África", disse aos jornalistas Angela Merkel, que se encontra em Angola para uma visita de algumas horas, após um encontro com o Presidente angolano, João Lourenço, em Luanda.

O Compact with África, iniciado durante a presidência alemã do G20 e apoiado pelos ministros das Finanças e governadores dos bancos do G-20 em Baden-Baden, em março de 2017, é uma iniciativa que visa promover o investimento privado em África, incluindo no domínio das infraestruturas.

Angela Merkel falou ainda sobre a comissão binacional criada no ano passado, no âmbito da visita de João Lourenço à Alemanha, congratulando-se que se traduza já em projetos concretos, apenas um ano depois de ter sido criada, o que demonstra "como são intensas as relações bilaterais" entre os dois países.

Angela Merkel e João Lourenço reuniram-se hoje no Palácio da Cidade Alta, em Luanda, e vão estar também na abertura do 8.º Fórum Económico Angola-Alemanha.

O volume de negócios entre Alemanha e Angola atingiu 20 milhões de dólares (18,2 milhões de euros) em 2019 e os dois chefes de Estado manifestaram-se interessados em aprofundar a cooperação na área económica e não só.

Esta manhã, após o encontro entre a chanceler alemã e o Presidente angolano, foram assinados dois acordos, um relativo ao serviço de transporte aéreo e um outro, entre o Ministério dos Recursos Naturais e Petróleo (Mirempet) e o serviço alemão de intercâmbio para formação de quadros qualificados.

Trata-se da segunda visita da chanceler Angela Merkel a Angola, tendo a primeira ocorrido em 2011, ocasião em que foi estabelecido um acordo de parceria alargada entre os dois países.

João Lourenço visitou a Alemanha em agosto de 2018 e voltou a encontrar-se com a chanceler Merkel em Nova Iorque, no mês de setembro.

