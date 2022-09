Numa mensagem enviada ao Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o chefe de Estado angolano sublinha o "grande papel que o Brasil vem assumindo com respeitável pujança no contexto das nações sul americanas, em particular, e do resto do mundo".

Considera, por isso, que o "país irmão" é um "ator imprescindível na abordagem das questões sobre a paz e a segurança mundial e também como parceiro do desenvolvimento dos países de África e de Angola, em especial".

João Lourenço conclui a mensagem ao seu homólogo, divulgada pelo secretariado de imprensa, reiterando o firme desejo do seu executivo de "continuar a empreender esforços no sentido de que os dois países mantenham de forma perene as grandes relações de amizade que os ligam".

Em 07 de setembro de 1822, D. Pedro I do Brasil e IV de Portugal proclamou a independência do país que é hoje o gigante da América do Sul, nas margens do Rio Ipiranga.

