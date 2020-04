"Por toda a região, uma combinação de civis, polícias e soldados foi colocada nas ruas para monitorizar o movimento das pessoas e assegurar que estas cumprem as medidas de confinamento implementadas pelos governos. Ainda assim, as forças de segurança estão a usar força desproporcional ao lidar com membros do público, incluindo através de agressões e outras formas de humilhação pública", refere um comunicado da AI hoje divulgado.

O documento refere que há registo de abusos de força pelas autoridades em Angola, Moçambique, Zâmbia e Zimbabué.