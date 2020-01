Angola e BP assinam acordos para exploração de petróleo 'offshore' e desminagem O Governo angolano e a petrolífera britânica BP assinaram hoje, à margem da Cimeira de Investimentos Reino Unido-África, um acordo para exploração de um bloco 'offshore' e outro para ações de desminagem no valor de 5,5 milhões de euros. economia Lusa economia/angola-e-bp-assinam-acordos-para-exploracao_5e25e7d8b467e01be603f056





Segundo um comunicado da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG), o primeiro acordo visa a aquisição de direitos de exploração do Bloco 18/15 no 'offshore' angolano e define os termos para a contratação de serviços com risco entre a ANPG e os parceiros do grupo empreiteiro do Bloco 18.

O bloco, que já se encontra em produção, é operado pela BP e tem como parceiros a Sonangol Pesquisa e Produção e a Sonangol Sinopec International.

"Este é um acordo de princípios que nos permitirá voltar a ter um contrato e a consequente atividade de prospeção numa área com bastante potencial petrolífero e onde já temos algumas descobertas de petróleo", salienta o presidente do conselho de administração da ANPG, Paulino Jerónimo, citado no comunicado.

O segundo acordo visa apoiar o processo de desminagem em Angola, no âmbito das ações de responsabilidade social, dando sequência a um memorando de entendimento assinado com a organização não-governamental britânica The Halo Trust.

O projeto visa reforçar o trabalho de desminagem na província de Benguela até 2025.

Os novos acordos estabelecem o aumento do financiamento para 6,1 milhões de dólares (5,5 milhões de euros), partilhados entre fundos próprios e dos Blocos 18 e 31.

