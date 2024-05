O Programa de Aceleração da Agricultura Familiar e Reforço da Segurança Alimentar, que vai vigorar no triénio 2023-2026, visa acelerar a produção familiar de bens florestais orientados para o mercado, reforçar os níveis de capacitação técnica e massificar o financiamento à agricultura familiar de forma descentralizada e elevar o rendimento das famílias, segundo o Jornal de Angola.

Segundo a presidente do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA), Felisbela Francisco, citada pelo diário angolano, o programa visa ainda melhorar os níveis de segurança alimentar e nutricional e a autossuficiência em alguns produtos alimentares, pretendendo alcançar cerca de 196 mil hectares de terras cultivadas.

A nível da produção, prevê-se colher cerca de 3.557 mil toneladas de produtos que integram a cesta básica e beneficiar mais de 660 mil famílias.

O programa é direcionado a explorações agrícolas familiares, cooperativas e associações agrícolas, assim como micro e pequenas empresas.

A agricultura familiar contribui com mais de 80% dos produtos alimentares da cesta básica angolana.

O programa prevê um conjunto de medidas entre as quais a criação de um Cadastro Único do Agricultor Familiar, para ter o controlo dos agricultores que beneficiam do apoio do Estado.

