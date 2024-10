Segundo a empresa, o resultado reflete os encargos para o pagamento de bónus ao pessoal de bordo abrangido por um novo contrato de trabalho.

A American Airlines disse que, excluindo encargos extraordinários, em particular os 516 milhões de dólares destinados a pagamentos aos tripulantes de cabine abrangidos por um novo contrato firmado com um sindicato, teria registado um lucro de 30 cêntimos por ação.

Os analistas esperavam um lucro ajustado de 16 cêntimos por ação, de acordo com um inquérito da FactSet.

O volume de negócios no terceiro trimestre deste ano registou uma subida de 1% em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu 13,65 mil milhões de dólares, acima do esperado.

EO // JNM

Lusa/fim