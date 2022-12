De acordo com uma nota, "a Altri anunciou aos seus trabalhadores a atribuição de um prémio de desempenho, equivalente a três salários mensais, a somar aos 14 meses habituais".

"Este prémio representa entre 16,5% a 21% da remuneração anual de cada trabalhador no ano de 2022 e é uma forma de reconhecimento do mérito e excelência do desempenho dos seus trabalhadores no cumprimento dos objetivos definidos a que nos propusemos no início de 2022", pode ler-se na nota.

No final de 2021, a Altri contava com 774 trabalhadores.

Nos primeiros nove meses do ano, o resultado líquido das operações continuadas do Grupo Altri atingiu 117,4 milhões de euros e as vendas alcançaram 806 milhões de euros, tendo a empresa investido 34,8 milhões de euros.

O grupo Altri tem três biorefinarias, onde produz cerca de 1,1 milhões de toneladas de fibras celulósicas, bem como uma empresa de gestão florestal que gere 88,3 mil hectares de floresta, de acordo com a nota.

