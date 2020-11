"O Governo alemão já disponibilizou mais de 17 milhões de euros em prol da mitigação dos efeitos da covid-19, através dos projetos já em curso no país à luz da cooperação alemã nas áreas de educação, boa governação, desenvolvimento económico sustentável, energia e biodiversidade e através do Programa Mundial para a Alimentação", referiu em comunicado.

Entre as medidas, encontra-se o financiamento do rendimento mínimo garantido para cerca de 130.000 pessoas durante um período de três meses, apoio aos salários de guardas-florestais por 10 meses e criação de 400 empregos em 10 meses na Área de Conservação Transfronteiriça do Grande Limpopo.