O prazo para a apresentação das propostas decorria inicialmente até 07 de dezembro de 2021, mas os potenciais concorrentes deverão agora apresentar as respetivas propostas até às 15:00 do dia 21 de janeiro de 2022.

Num comunicado tornado público hoje, o Ministério dos Transportes angolano explica que a elaboração das propostas para este procedimento concursal "é complexa e exige o respeito dos requisitos técnicos previstos nas peças do concurso".

"Em função das características, do volume e da complexidade das prestações objeto do contrato a celebrar, conforme definido em decreto presidencial que aprova as Bases de Consessão de Serviços Ferroviários e da Logística de Suporte do Corredor do Lobito e estabelecido no caderno de encargos", lê-se no comunicado.

A entidade ministerial refere também que o ato público de abertura das propostas será realizado em 31 de janeiro de 2022.

