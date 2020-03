Airbus anula dividendos e objetivos A Airbus anulou o pagamento aos acionistas de dividendos de 2019 e as previsões de resultados para este ano, numa tentativa de atenuar o efeito da pandemia da covid-19, anunciou hoje o construtor aeronaútico europeu. economia Lusa economia/airbus-anula-dividendos-e-objetivos_5e787586dcab6f199a31fcb1





Em comunicado, a Airbus afirmou ter "recebido o aval" do conselho de administração para "retirar a proposta de dividendos de 2019, de 1,80 euros por ação, o que representa um valor total de cerca de 1,4 mil milhões de euros".

A empresa anunciou também ter obtido uma nova linha de crédito para elevar a liquidez disponível a 30 mil milhões de euros contra 20 anteriormente.

"A nossa prioridade é proteger as pessoas, e ao mesmo tempo, apoiar os esforços mundiais para travar a propagação do coronavírus [SARS-CoV-2]. Queremos também garantir a segurança das nossas atividades para preservar o futuro da Airbus e retomar eficazmente as nossas operações depois da crise", declarou o presidente-executivo da empresa, Guillaume Faury, citado no comunicado.

Graças a estas decisões, "a empresa dispõe de liquidez suficiente para responder às necessidades de tesouraria suplementares relacionadas com a covid-19", precisou a Airbus, ao anunciar igualmente a suspensão do financiamento voluntários das reformas complementares.

"Anulámos as nossas previsões para 2020 devido à volatilidade da situação. Ao mesmo tempo, assumimos o compromisso de garantir a liquidez da empresa em qualquer momento, graças a uma política prudente. Estou convencido que a Airbus e o conjunto do setor aeronaútico e espacial vão ultrapassar este período crítico", acrescentou Faury.

A assembleia-geral da empresa vai decorrer em 16 de maio, em Amesterdão e a Airbus pediu aos acionistas para não estarem fisicamente presentes.

A empresa pensa poder continuar a assegurar as suas atividades, mesmo "em caso de crise prolongada", através da manutenção "da produção, com uma gestão do caderno de encomendas, apoio aos clientes e com uma garantia da flexibilidade financeira das operações", indicou.

No domingo, a Airbus disse prever o reinício parcial da produção em França e na Espanha, na sequência de quatro dias de controlos de saúde e de segurança relacionados com a propagação do coronavírus.

Em 2019, o grupo, que emprega cerca de 135 mil pessoas em todo o mundo, divulgou um volume de negócios de 70 mil milhões de euros.

