Segundo dados hoje apresentados pelo presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, no 'Portugal Business Briefing', que decorreu na Al Wasl Plaza, no recinto da Expo Dubai, Portugal deve ser uma escolha para os investidores tendo em conta a qualidade do ensino universitário, a competência dos trabalhadores e a fluência em diversas línguas.

Dados que, para a AICEP -- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, são confirmados, por exemplo, pela percentagem (13%) de estudantes estrangeiros no ensino superior português em 2020/2021, ou pelo número de formados e engenharia, que, segundo dados da OCDE, citados pela mesma agência, representa a terceira taxa mais elevada da Europa.

Já ao nível do investimento, o também comissário-geral de Portugal para a Expo Dubai, Luís Castro Henriques, destaca a participação da APG Asset management, Swiss Life AM e do serviço nacional de pensões coreano na Brisa ou a participação maioritária da Allianz Capital Partners na Galp Gás Natural.

A estes fatores somam-se a "localização estratégica" de Portugal, permitindo o acesso a outros mercados europeus, com um potencial de até 500 milhões de pessoas, segundo os dados enviados à Lusa pela AICEP.

Conforme apontaram, Lisboa pode ainda ser uma ponte de ligação aos mercados que falam português, abrangendo 260 milhões de pessoas.

No que se refere ao seu próprio suporte institucional, a AICEP notou que fornece "informações relevantes" para os investidores, "facilitando contactos com empresas já instaladas em Portugal" e parceiros locais, promove a "negociação direta" com os clientes para definir um "pacote global que satisfaça as necessidades dos investidores", facilitando ainda o contacto com as agências governamentais e prestadores de serviços, ao nível da eletricidade, telecomunicações e gás.

A Expo Dubai, a primeira exposição mundial a realizar-se na região do Médio Oriente, África e Sul da Ásia, conta com a participação de 192 países.

*** A Lusa viajou para o Dubai a convite da AICEP ***

PE // JNM

Lusa/Fim