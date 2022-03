Para António de Assis, a falta de fabrico interno de meios de produção agrícola, nomeadamente catanas, enxadas, carros de mão, agulhas e de fertilizantes e pesticidas condiciona o fomento da produção agrícola, levando os agricultores a disputarem estes meios.

Segundo o governante, a falta de conhecimento e de mercado constam também entre os fatores que inviabilizam o crescimento da agricultura em Angola, defendendo que as ações das autoridades devem convergir com o setor que dirige.

"A nível de Catabola [província angolana do Bié] encontrar sementes e pesticidas é difícil, nas principais regiões onde se produz não há enxadas e no Bailundo [província do Huambo] as enxadas estão a ser alugadas à hora para se poder cultivar", contou hoje António de Assis.

O país "não produz enxadas, precisamos fazer diplomacia económica para atrair investimentos e produzir localmente enxadas, catanas, carros de mão, machado, regador, faca, agulhas para coser os sacos e outros meios de produção", frisou.

"Há alguns passos positivos nesse sentido, mas ainda insuficientes para as necessidades do país", salientou.

O ministro angolano falava hoje durante a segunda edição do Café CIPRA (Centro de Imprensa da Presidência da República de Angola), que abordou o "Fomento da Produção Nacional e a Sustentabilidade da Reserva Estratégica Alimentar (REA).

A ausência de um "mercado sólido, que é todo o conjunto que congrega leis, normas, procedimentos, centrais logísticas, estradas e o ambiente em si onde a produção é levada" também emperram o desenvolvimento da agricultura, segundo o ministro angolano.

"Há esforços nesse sentido, hoje é possível verificar ações nesse domínio, mas precisamos de mais", realçou.

Em relação ao que considerou de "défice acentuado de conhecimento" para a agricultura, António de Assis apontou que, no interior de Angola, a sementeira do milho e da mandioca "não obedece às normas técnico-científicas" do setor.

Com uma "sementeira correta do milho", exemplificou, a produção cresce a 100%: "A plantação da mandioca nos campos agrícolas é incorreta, digo isso do ponto de vista técnico-científico e o mesmo se aplica à plantação da banana".

"Angola tem de ser um país virado para a agricultura e todo o momento precisamos de analisar o setor para definir parâmetros de atuação conjunta, todos os setores ministeriais devem estar ligados à agricultura por ser um setor transversal", disse.

Apesar dos atuais constrangimentos", observou António de Assis, "nos últimos dois anos foram dados passos significativos no domínio da agricultura e pescas e mesmo durante a pandemia o país não teve falta de alimentos".

"E pelo país há bastante produção local, há produtos agrícolas com alguma frequência e qualidade a nível do país. No país, há um despertar pela necessidade de se produzir, sobretudo devido às dificuldades do passado e a consciência de se consumir produtos locais", apontou.

Além do ministro da Agricultura e Pescas, o ministro da Indústria e Comércio angolano, Vitor Fernandes, e o coordenador da REA, Eduardo Machado, foram outros oradores da segunda edição do Café CIPRA.

DYAS // VM

Lusa/Fim