Do total de passageiros, explicou a ANAC no seu 'site', foi anulada a duplicação dos transportados no tráfego doméstico.

No dia 18 de janeiro, a Vinci, que detém a ANA -- Aeroportos de Portugal, reportou que os aeroportos portugueses movimentaram 24,8 milhões de passageiros em 2021, um valor superior em 39% a 2020, mas inferior em 58% em relação a 2019, antes da pandemia.

Na mesma nota hoje publicada, a ANAC detalhou que, em dezembro, a TAP perdeu 44,3% de passageiros em relação ao mesmo mês de 2019, com 737.948, sendo que este valor representa uma subida de 145,7% face a 2020.

A Ryanair, por sua vez, registou uma queda de 21,4% face a dezembro de 2019, e um crescimento de 215,6% em relação a 2020, com 542.246 passageiros.

Em sentido contrário, a easyJet, com 270.461 passageiros, conseguiu um aumento de 6,1% em relação a 2019 e de 271,4% face ao mesmo mês de 2020.

Também a Lufthansa, que fechou dezembro com 70.075 passageiros, obteve um crescimento face a 2019 de 7,2% e de 263,0% em relação a 2020.

A portuguesa Sata Air Açores atingiu os 41.564 passageiros, o que representa crescimentos de 16,5% face a 2019 e de 121,3% em relação a 2020.

No dia 18 de janeiro, a Vinci explicava num comunicado que, "em Portugal, o tráfego nos aeroportos regressou no quarto trimestre de 2021 a um nível equivalente a 73% do tráfego no mesmo trimestre de 2019 (mais 3,2 vezes em relação ao quarto trimestre de 2020), com um aumento de quase 19 pontos em comparação com o trimestre anterior".

