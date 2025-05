Estes números, disse durante a inauguração da rota Porto-Boston, são conclusões de um estudo que será apresentado em breve e que visou avaliar os impactos económicos e sociais no território dos aeroportos nacionais.

O estudo foi realizado em parceria com a Porto Business School, Nova SBE de Lisboa e as universidades do Algarve, Açores e da Madeira, acrescentou a assessoria do presidente executivo da ANA.

Segundo Thierry Ligonnière, por cada milhão de euros gastos pelos turistas, são criados 35 empregos, enquanto 40 visitantes representam um emprego criado, números que o levaram a afirmar que "o sucesso da concessão é também o dos territórios e do país".

Sobre ao aeroporto Francisco Sá Caneiro, no Porto, em termos de conectividade, funciona com 35 companhias aéreas, que ligam o Porto a 120 destinos na Europa e no mundo, somando quase 16 milhões de passageiros (o tráfego de Lisboa quando a VINCI entrou nesta concessão), disse ainda o gestor.

JFO // CSJ

Lusa/Fim