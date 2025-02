Prevê-se, além disso, "um total de 65 mil movimentos de voo e um volume de carga de 113 mil toneladas", disse o presidente da Comissão Executiva da Companhia do Aeroporto Internacional (CAM), Simon Chan Weng Hong, durante um almoço com a comunicação social.

Em 2024, mais de 7,64 milhões de passageiros passaram pelo MIA, um aumento de 48,3% em comparação com o ano anterior, de acordo com um comunicado da CAM divulgado na segunda-feira.

A empresa processou quase 60 mil voos de passageiros em 2024 - mais 41,1% do que em 2023 -, "com uma receita total estimada em 1,475 mil milhões de patacas [177,2 milhões de euros]", indicou o presidente do Conselho de Administração da CAM, Ma Iao Hang, durante o almoço.

Macau, que à semelhança da China seguiu durante quase três anos a política 'zero covid', reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, a partir de 08 de janeiro de 2023, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

Este ano, "o aeroporto vai concentrar-se na expansão das rotas para os países do nordeste asiático, Japão, Coreia do Sul e ilhas em países do sudeste asiático", especificou o diretor do Departamento de Marketing da CAM, Eric Fong, aos jornalistas.

O aeroporto de Macau tem atualmente ligações operadas por 27 companhias aéreas para 41 destinos na China continental, Taiwan, países do sudeste asiático, Japão e Coreia do Sul.

Eric Fong explicou que as rotas para Cheongju, centro da Coreia do Sul, deverão arrancar em abril, com dois voos por semana.

Além disso, referiu, estão em curso conversações com companhias aéreas para a criação de novas rotas entre Macau e a ilha de Phu Quoc, no Vietname, e Vieng Chan, no Laos.

"Estamos a comunicar com companhias aéreas do Médio Oriente sobre a cooperação em termos de trânsito (...). Por exemplo, numa fase inicial, podemos cooperar com agências de viagens e companhias de voos fretados, de modo a estimular mais companhias aéreas a utilizar Macau como ponto de trânsito," acrescentou.

Para já, não estão previstos voos de longo curso para ou de Macau, "devido ao equilíbrio entre a oferta e a procura", referiu ainda Simon Chan.

Em novembro de 2023, o então líder do Governo de Macau, Ho Iat Seng, garantiu que o aeroporto iria lançar "mais voos internacionais diretos", em ligação com as obras de aterro e ampliação da infraestrutura.

O aeroporto, atualmente com uma pista, tem capacidade para receber até 9,6 milhões de passageiros, mas a taxa de utilização é de "apenas 60%", lamentou Ho.

"Espero que a Air Macau possa adquirir aviões maiores, para realizar voos de longo curso", sublinhou, referindo-se à companhia aérea de bandeira do território.

Em junho de 2023, a diretora dos Serviços de Turismo, Maria Helena de Senna Fernandes, descreveu o lançamento de voos diretos entre Macau e Portugal como "um sonho", mas lembrou também ser possível trabalhar com os aeroportos vizinhos de Hong Kong, Cantão e Shenzhen.

O Conselho de Estado, o executivo chinês, aprovou em janeiro a construção de um novo aeroporto internacional na província de Guangdong, que faz fronteira com Macau, para descongestionar o tráfego aéreo e tornar a região "num centro internacional de carga".

A nova instalação vai servir as cidades a oeste de Cantão, capital da província, desviando voos de três outros aeroportos da China continental, numa área de 55.800 quilómetros quadrados no delta do Rio das Pérolas, que inclui também o centro tecnológico de Shenzhen.

O novo aeroporto deverá entrar em funcionamento em 2028, prevendo-se que acrescente 30 milhões de viagens anuais, até 2035, e duplique esse fluxo até 2050, de acordo com um comunicado do governo da província.

