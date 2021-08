A faturação cresceu 33,8% na primeira metade deste ano, para 10.345 milhões de euros, o que foi justificado pelo aumento das vendas que tinham sido penalizadas pelas medidas tomadas contra a pandemia de covid-19, refere o fabricante de artigos de desporto em comunicado.

O lucro operacional, por sua vez, ascendeu a 1.248 milhões de euros no período em análise, que compara com um prejuízo operacional de 215 milhões de euros observado há um ano.

As vendas na China, no entanto, recuaram 16% no segundo trimestre, devido aos efeitos negativos das taxas de câmbio e ao boicote de seus produtos devido às tensões políticas com alguns países ocidentais.

A Adidas reviu em alta as projeções para o final deste ano devido aos bons resultados alcançados no segundo trimestre.

