"A Actium Capital vem, por este meio, comunicar [...] que adquiriu, entre os dias 22 e 25 de novembro de 2021, 470.000 ações representativas de 0,23% do capital social e direitos de voto da Altri", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Após estas operações, a Actium Capital passou a deter 27.146.874 ações representativas de 13,23% do capital social e direitos de voto da empresa.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da Altri cederam 5,08% para 4,82 euros.

PE // EA

Lusa/Fim