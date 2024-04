Os acordos entre o operador dos Emirados Árabes Unidos (UAE), a Unicargas, a Multiparques e a autoridade portuária de Luanda foram hoje assinados na capital angolana e preveem a concessão e modernização do terminal polivalente por um período de 20 anos, prorrogável por mais dez, através de um consórcio.

Na fase inicial, a AD Ports vai investir 251 milhões de dólares (235 milhões de euros) para modernizar o terminal, um investimento que deve aumentar para 410 milhões de dólares (384 milhões de euros) ao longo do prazo da concessão e em função da procura do mercado.

O ministro dos Transportes, Ricardo Viegas Abreu, destacou que os acordos resultam das conversações que as empresas têm mantido e que tinham conduzido já à assinatura do termo de compromisso entre as partes a 17 de janeiro de 2023.

O Porto de Luanda movimenta mais de 76% dos volumes de contentores e de carga geral do país.

"Está, felizmente, bem situado para captar o crescimento previsto nos volumes de contentores do país, que deverão aumentar a uma taxa média anual de 3,3% durante a próxima década", salientou o governante.

Por outro lado, acrescentou que este é um dos principais centros de transbordo para os países do Centro-Oeste de África, permitindo o acesso do comércio marítimo a países africanos sem litoral, como a República Democrática do Congo e a Zâmbia.

Mohamed Eidha Tannaf Almenhali, diretor regional para África do grupo Abu Dhabi Ports, afirmou que o processo "foi muito desafiante, mas bem-sucedido", assegurando uma concessão de longo prazo para a operação deste terminal, e focou a "forte relação bilateral" entre Angola e os Emirados Árabes Unidos nos últimos anos.

O responsável apontou ainda o "grande potencial de Angola" em termos de oportunidades logísticas e adiantou que a remodelação do terminal deve estar concluída no terceiro trimestre de 2026.

O contrato de concessão do terminal prevê a modernização das instalações multiuso e a sua transformação num terminal de contentores e Ro-Ro (embarcações em que a carga entra e sai pelos seus próprios meios através de rodas), numa área de 192 mil metros quadrados.

Prevê-se um aumento dos volumes de movimentação de contentores de 25.000 TEUs para 350.000 TEUs (capacidade de carga do contentor marítimo) e dos volumes Ro-Ro para mais de 40.000 veículos.

