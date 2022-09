Os dados constam do Relatório de Supervisão Comportamental das instituições financeiras, publicado recentemente e consultado hoje pela Lusa, que revelou ainda que no ano passado foram emitidos no mercado financeiro 132.862 cartões de débito, sendo 117.315 cartões vinti4, 8.224 cartões de débito internacional (Visa e Mastercard) e 7.323 cartões pré-pago.

Ainda em 2021, foram emitidos 677 cartões de crédito Visa e Mastercard, um instrumento de pagamento que, segundo o regulador, tem vindo a ganhar destaque no leque de produtos bancários comercializados aos consumidores financeiros cabo-verdianos.

"Um instrumento de pagamento bastante prático e cómodo, quando utilizado corretamente e de forma responsável, traz inúmeras vantagens ao seu proprietário, designadamente, nas operações de pagamento no estrangeiro, nas compras realizadas via Internet e quando se pretende suprir necessidades urgentes de tesouraria", considerou o Banco de Cabo Verde (BCV).

No período em referência, foram ainda feitas 28.327 novas adesões ao serviço Internet 'banking' (clientes particulares e empresas) nos bancos comerciais a operarem na praça financeira cabo-verdiana, o que perfaz um total acumulado de 190.883 serviços ativos.

No ano passado, prosseguiu o BCV, foram realizadas 4.421.864 operações de transferências bancárias nacionais (intrabancária e interbancárias), equivalente ao montante de 362 mil milhões de escudos (3,2 mil milhões de euros), o que corresponde a um aumento de 39,79%, face ao número de operações realizadas em 2020.

Segundo o BCV, as atividades da supervisão comportamental baseiam-se, essencialmente, em três principais áreas, designadamente, a receção, acompanhamento e o tratamento de reclamações dos clientes financeiros, a regulação e a supervisão das atividades das instituições financeiras e a promoção da educação financeira no seio da sociedade civil.

O ano de 2021, à semelhança de 2020, prosseguiu o supervisor, continuou bastante marcado pelo contexto decorrente da pandemia de covid-19, mas constatou que no ano passado a economia nacional deu "algum sinal" da sua recuperação, particularmente, durante o segundo trimestre.

RIPE // LFS

Lusa/Fim