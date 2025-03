A ausência de uma equipa de arbitragem estrangeira no dérbi do Cairo esteve na origem do protesto do bicampeão do Egito, que tinha solicitado o adiamento da partida horas antes, ameaçando mesmo cancelar a competição se esse requerimento fosse rejeitado.

Indiferente a essa opção do Al Ahly, os jogadores do Zamalek compareceram no Estádio Internacional do Cairo, onde a equipa de arbitragem de Mahmoud Bassiouni deu o jogo como terminado ao fim de pouco tempo, atribuindo o triunfo administrativo aos visitantes.

"Três pontos adicionados à nossa classificação", reagiu nas redes sociais o conjunto de José Peseiro, ainda situado no terceiro lugar, com 35 pontos, mas agora a quatro do Al Ahly, segundo e recordista de troféus (44), e a sete do líder Pyramids (menos um jogo).

Os adeptos do Al Ahly que tinham bilhete para o dérbi vão ser ressarcidos pelo próprio clube, que já foi orientado pelo técnico ribatejano no percurso rumo ao título de 2015/16.

RTF // VR

Lusa/Fim