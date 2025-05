O único golo da partida, a contar para a 27ª jornada, foi marcado por Samuel, aos dois minutos de jogo.

Com a derrota, o Wiliete mantém-se no segundo lugar, com 56 pontos, a três do líder, o Petro de Luanda, que joga hoje com a Académica do Lobito.

Ma sexta-feira, o Petro de Luanda despediu o treinador português Ricardo Chéu, que foi substituído pelo angolano Flávio Amado.

Também no sábado, o Kabuscorp do Palanca, por sua vez, venceu o Interclube por 1-0, com golo de Gigal, aos 52 minutos, no estádio 22 de Junho, em Luanda.

O Santa Rita de Cássia venceu no terreno do Recreativo do Libolo por 1-0, após golo de Bruno Leite.

Kaporal, do Wiliete de Benguela, lidera a lista dos melhores marcadores, com 22 golos.

Resultados da 27.ª jornada:

- Sábado, 03 mai:

Desportivo da Lunda Sul -- Wiliete de Benguela, 1-0

Recreativo do Libolo -- Santa Rita de Cássia, 0-1

Interclube -- Kabuscorp do Palanca, 0-1

- Domingo, 04 mai:

Carmona FC -- Isaac de Benguela

Académica do Lobito- Petro de Luanda

Sagrada Esperança -- São Salvador do Zaire

Luanda City -- Desportivo da Huila

1.º de Agosto -- Bravos do Maquis

Classificação:

1. Petro de Luanda, 59 pontos

2. Wiliete de Benguela, 56

3. 1.º de Agosto, 47

4. Sagrada Esperança, 43

5. Bravos do Maquis, 39

6. Kabuscorp do Palanca, 39

7. Desportivo da Huila, 36

8. São Salvador do Zaire, 36

9. Interclube, 35

10. Desportivo da Lunda Sul, 34

11. Académica do Lobito, 31

12. Recreativo do Libolo, 26

13. Luanda City, 22

14. Isaac de Benguela, 16

15. Carmona FC, 15

16. Santa Rita de Cássia, 12

