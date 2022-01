O encontro devia ter-se disputado em 06 de dezembro, mas, três dias antes, a Liga anunciou o seu adiamento, que já tinha sido noticiado na véspera pela formação nortenha.

O Belenenses SAD teve um surto de covid-19, tendo-se confirmado 19 casos com a variante Ómicron, e, na jornada anterior, tinha começado com nove, incluindo dois guarda-redes, a receção ao Benfica, acabando goleado por 7-0, num jogo que terminou no início da segunda parte por inferioridade numérica dos 'azuis'.

Na classificação, o Vizela, que tem um jogo em atraso, soma 13 pontos e perdeu os dois últimos jogos (0-4 na receção ao FC Porto e 0-2 no reduto do Marítimo), depois da segunda vitória na prova, conseguida em Arouca (4-1).

A formação de Álvaro Pacheco ganhou o primeiro jogo caseiro (2-1 ao Tondela, em 14 de agosto de 2021), logo à segunda jornada, mas, após isso, não mais venceu perante os seus adeptos, somando quatro empates e duas derrotas.

Por seu lado, o Belenenses SAD, com dois embates em atraso -- também um da ronda 16, no reduto do Famalicão, adiado para 13 de janeiro -, soma oito pontos, fruto de apenas um triunfo, cinco empates e oito derrotas (7-24 em golos).

O conjunto agora comandado por Filipe Cândido somou o seu único triunfo frente ao Santa Clara (2-1, em 21 de outubro de 2021, à 10.ª ronda), somando, depois, quatro derrotas consecutivas, sem qualquer golo marcado.

A ronda 13, que ficou marcada, no início de dezembro de 2021, pelo triunfo do Sporting na Luz (3-1), fecha na segunda-feira, a partir das 15:30, com a receção do Tondela (16.º classificado, com 12 pontos) ao Moreirense (15.º, com 12).

- Resultados da 13.ª jornada:

- Sexta-feira, 03 dez:

Portimonense - FC Porto, 0-3.

Benfica -- Sporting, 1-3.

- Sábado, 04 dez:

Boavista -- Marítimo, 1-1.

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 1-2.

- Domingo, 05 dez:

Santa Clara - Arouca, 2-1.

Gil Vicente -- Famalicão, 4-0.

Sporting de Braga - Estoril Praia, 2-0.

- Domingo, 02 jan:

Vizela - Belenenses SAD, 18:30.

- Segunda-feira, 03 jan:

Tondela -- Moreirense, 20:15.

