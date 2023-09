Guitane inaugurou o marcador aos 53 minutos, Essende empatou aos 62 e Vital pareceu lançar o Estoril Praia para a vitória, aos 67, mas Dylan Saint-Louis, aos 90+11, igualou a partida, garantindo que os vizelenses continuam no 14.º lugar do campeonato, agora com cinco pontos.

Assim, os estorilistas, que vinham de três derrotas consecutivas, permanecem no 17.º e penúltimo da I Liga, com apenas quatro pontos.

