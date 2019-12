Vitória Guimarães tenta apanhar o Sporting no quarto lugar da I Liga O Vitória de Guimarães procura hoje apanhar o Sporting no quarto lugar da I Liga de futebol, na visita ao terreno do Gil Vicente, enquanto o Sporting recebe o Paços de Ferreira, na 14.ª jornada. desporto Lusa desporto/vitoria-guimaraes-tenta-apanhar-o-sporting-no_5df5fb5329922c79774be839





Um triunfo em Barcelos, no campo do 11.ª classificado da prova, deixa o Vitória de Guimarães com 23 pontos e em igualdade no quarto posto com o Sporting, que só entra em campo da segunda-feira, no Açores, frente ao Santa Clara.

Por seu lado, o Sporting de Braga tenta regressar às vitórias na I Liga aproximar-se dos lugares cimeiros, frente a um Paços de Ferreira que segue no penúltimo posto e que precisa de pontuar para começar a fugir aos lugares de despromoção.

Também hoje, o Moreirense, 14.º posicionado, recebe o Belenenses SAD, 13.º, num duelo entre equipas que lutam pela manutenção.

- Sexta-feira, 13 dez:

Portimonense - Rio Ave, 1-1

- Sábado, 14 dez:

Marítimo -- Boavista, 1-0

Benfica -- Famalicão, 4-0

Vitória de Setúbal - Desportivo das Aves, 1-0

- Domingo, 15 dez:

Moreirense -- Belenenses SAD, 15:00

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 17:30

Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 20:00

- Segunda-feira, 16 dez:

Santa Clara -- Sporting, 18:00 locais (19:00, horas de Lisboa)

FC Porto -- Tondela, 20:15

LG // JP

Lusa/fim