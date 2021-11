A equipa vimaranense adiantou-se aos 19 minutos, através de Mark Edwards, e, depois de fortemente pressionada pela equipa visitante, ampliou a vantagem aos 85 minutos, por Bruno Duarte, tendo os 'cónegos' ainda assustado, quando reduziram aos 88 minutos, com um golo de Felipe Pires.

Com este triunfo, o Vitória de Guimarães destacou-se no sétimo lugar, com 16 pontos, enquanto o Moreirense é 15.º, com oito.

