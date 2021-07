"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia o empréstimo de Jacob Maddox ao Burton Albion FC, com duração até ao final da temporada, sem opção de compra. O extremo inglês, que tem contrato com os vitorianos até 2024, vai disputar a 'League One' inglesa", lê-se na nota publicada.

Na época passada, o atleta de 22 anos realizou seis jogos oficiais pelo emblema vitoriano, tendo somado 254 minutos de competição.

Vencedor do europeu sub-19 de 2017 pela seleção inglesa, Jacob Maddox formou-se no Chelsea e esteve emprestado pelos londrinos ao Cheltenham Town, ao Tranmere Rovers e à equipa sub-23 do Southampton, antes de rumar a Guimarães no verão anterior.

O Vitória de Guimarães detém 60% dos direitos económicos do jogador.

TYME // NFO

Lusa/Fim