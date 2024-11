"Vamos a jogo com uma grande vontade de regressar às vitórias e de irmos buscar boas sensações para nos reerguemos e passar uma fase que não é a melhor. Não estamos a fugir a nada: o futebol é o momento", reconheceu o técnico, em conferência de imprensa.

Com um recorde vigente de 22 vitórias seguidas na prova, os 'dragões' prosseguem a defesa de um troféu conquistado por 20 vezes, incluindo nas últimas três épocas, frente aos 'cónegos', que já derrotaram esta época nos quartos de final da Taça de Liga (2-0), num embate disputado em Aveiro, devido à interdição do Estádio do Dragão, no Porto.

"O Moreirense não perde em casa há sete partidas. Seguramente, será um encontro de elevada dificuldade para nós e diferente daquele que tivemos na Taça da Liga. Apesar de não antever grandes alterações a nível estrutural, os 'onzes' serão diferentes", projetou, afastando qualquer gestão a pensar nos desafios seguintes.

O FC Porto regressará à competição duas semanas depois da derrota expressiva na visita ao Benfica (1-4), da 11.ª jornada da I Liga, que se seguiu ao desaire em Itália com a Lazio (1-2), da quarta ronda da fase de liga da Liga Europa, antes da paragem competitiva para as seleções nacionais.

"Tem um impacto forte e deixa sempre mossa, mas muito do que somos resulta de 20% ou 30% do que nos acontece e 70% ou 80% da forma como reagimos. Identificámos os problemas e tentámos encontrar soluções, sempre assentes nas nossas convicções. Não me vou desviar um milímetro daquilo que acredito ser o melhor para a equipa", enquadrou Vítor Bruno.

Além de terem alargado para seis pontos a distância face ao campeão nacional e líder invicto Sporting, os 'dragões' reduziram para apenas dois o avanço sobre o Benfica, que tem um jogo em atraso e não marcava quatro golos ao rival para a I Liga desde 1964/65.

"Quem são as grandes referências que estão no balneário do FC Porto? É difícil e tudo isso requer tempo. Ou se nasce com o ser FC Porto ou isso vem por influência de terceiros. É esse o nosso papel aqui: fazer entranhar [no plantel] cada vez mais a mística e a raça FC Porto. Os adeptos querem ver esses valores retratados em campo e batemos muito em cima disso esta semana, porque a essência do FC Porto não se pode perder nunca", avaliou.

Horas depois da goleada na Luz, quase duas dezenas de adeptos contestaram em plena madrugada a comitiva do FC Porto à chegada ao Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, tendo Vítor Bruno sido um dos principais visados.

"Os adeptos são soberanos e o grande motor do clube. Têm espaço para se manifestar e devem-no fazer. Agora, se concordo ou não com a forma como fazem, é outra questão. É preciso não esquecer o perfil deste plantel, a média de idades e o tipo de jogadores que temos. Só o tempo dirá se isto trará consequências positivas ou se nos fragiliza", vincou.

Na altura, fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que aquele grupo de adeptos intercetou os jogadores e a equipa técnica do FC Porto com assobios e palavras de insatisfação, exigindo-lhes maior compromisso, mas não havia conhecimento de danos nas viaturas pessoais do plantel.

"Estou aqui há oito anos, não há um. Conheço os atalhos todos desta casa. Tudo o que saiu na imprensa no dia seguinte foi empolado. Houve zero danos na [minha] viatura. Agora, a forma e o interesse com que querem fazer passar a mensagem já não dependem de mim", finalizou.

O FC Porto visita o Moreirense no domingo, às 17:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, em encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal, sob arbitragem de Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

