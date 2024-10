"Preparámos da forma que achámos que devíamos preparar [o jogo com o Sporting de Braga], o tempo é curto. Assim que o último jogo terminou, o olhar começou a ser posto no Sporting de Braga", assegurou.

Vítor Bruno referia-se ao jogo de quinta-feira, em que o FC Porto se deixou empatar nos descontos com o Manchester United (3-3), no Estádio do Dragão, na segunda da fase de liga da Liga Europa.

"Levámos muita coisa a campo dentro do que é possível, mas este ciclo de vários jogos em pouco tempo obriga-nos a ir por estratégias de análise, de vídeo e filtrar o que é prioritário. Tentámos rentabilizar o tempo ao máximo e olhámos para o jogo como sendo muito importante. Queremos muito ganhar e voltar às vitórias", garantiu.

Em relação à equipa bracarense, o técnico portista salientou o bom ciclo que tem vindo a realizar para o campeonato

"O Sporting de Braga vem de três vitórias consecutivas, duas no campeonato e uma na Liga Europa, mas acabou por perder o último jogo na Europa. É sempre um adversário difícil. Teremos de estar num nível muito alto. O Carlos Carvalhal tem feito muitas alterações, o que podemos fazer é traçar perfis individuais e perceber como em termos coletivos isso pode ter impacto. Estive atento à conferência dele. Há muitas nuances estratégicas que teremos de analisar e tentar antecipar cenários. Temos de fazer um grande jogo amanhã [domingo] e é isso que tentaremos", perspetivou.

Vítor Bruno defendeu ainda que o FC Porto que vai a jogo este domingo terá uma grande dose de ambição e estratégias definidas para conquistar os três pontos.

"Um FC Porto altamente competitivo, ambicioso e a querer muito ganhar. Muito ciente daquilo que terá de fazer com bola, mas também no que terá de fazer quando o Sporting de Braga a tiver. Um FC Porto com uma vontade louca de ganhar ", avaliou.

O treinador dos 'dragões' abordou os bons desempenhos do reforço Samu, e esclareceu a importância que tem assumido no grupo, destacando ainda o "enorme compromisso que todos os jogadores têm apresentado".

"O Samu tem uma vantagem muito grande com um concorrente direto, que é golo. O facto de falar espanhol e o facto de a língua ser facilmente entendida também ajudou na adaptação. Ele tem um perfil físico que é raro encontrar no nosso campeonato, pela forma como se posiciona, como guarda a bola. O meu olhar vai muito para além do golo", notou.

O técnico revelou também que hoje abordou Gül, tentando perceber como se sentia o avançado sueco.

"A primeira coisa que ele me disse foi: 'estou muito chateado por ter falhado o golo com o Manchester United'. Eu disse-lhe: 'não tens de estar preocupado com isso, tens de estar preocupado com o dia em que não tiveres compromisso com a equipa. Enquanto tiveres compromisso, vais falhar vários golos'. Comigo, os jogadores que têm compromisso vão até à morte", garantiu.

Vítor Bruno falou do empate com o Manchester United, a contar para a Liga Europa, mas garantiu que esse pensamento ficou no passado.

"No dia a seguir, a partir do momento em que pisei no Olival, não temos tempo para pensar nisso e nos lamentarmos. Vamos cair numa armadilha se ficarmos a chorar sobre aquilo que aconteceu. Isto é tudo muito bonito, os jogadores querem muito ganhar e fazem por isso, mas também é preciso ter um bom senso. Eu não me vou cansar de correr riscos porque sei aquilo que tenho no balneário. Aqui há pouco espaço para o erro e eu tenho noção disso. Vamos errar aqui e acolá, eu sou o primeiro a errar e eles também vão errar e eu aceito isso, desde que haja sempre compromisso", concluiu.

O FC Porto, segundo classificado com 18 pontos, recebe este domingo, às 20:30, o Sporting de Braga, quinto com 14, em jogo da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

JYA // AMG

Lusa/Fim