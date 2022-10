Na 'poule' C, os espanhóis continuam em modo 'passeio', face a quatro triunfos em outros tantos encontros, desta vez perante o Áustria de Viena, que consentiu o remate certeiro de Nicolas Jackson (87) já muito perto do apito final.

Assim, o 'submarino amarelo' já sabe que o primeiro lugar da 'poule' está garantido, passando a contabilizar 12 pontos, contra os cinco do Lech Poznan (segundo colocado), três do Hapoel Beer Sheva (terceiro) e um do Áustria Viena (quarto).

Também os ingleses do West Ham obtiveram, até agora, um pleno de triunfos no grupo B da prova, depois de hoje superarem em casa o Anderlecht (2-1), mas ainda não garantiram o primeiro lugar (12 pontos), uma vez que os dinamarqueses do Silkeborg, que estão em segundo lugar, com seis, golearam os romenos do FCSB (5-0).

Em Londres, diante do conjunto belga, que teve o luso Fábio Silva entre os titulares, Benrahma (14 minutos) e Bowen (30) anotaram os golos dos 'hammers', que ainda sofreram o tento de Esposito (88) a acabar, da marca dos 'onze' metros.

De resto, na 'poule' F, os suecos do Djurgarden ainda não asseguraram presença nos 'oitavos', mas, com a vitória imposta hoje frente aos belgas do Gent (4-2), ficaram mais perto, sendo que, na pior das hipóteses, vão disputar o 'play-off' dos 16 avos de final, tal como os turcos do Basaksehir, na A, face ao triunfo ante o RPS (3-0), da Letónia.

