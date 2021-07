Os velejadores Jorge Lima e José Costa subiram ao sexto lugar da geral, depois de na sexta-feira terem vencido a nona regata e terem feito ainda um 10.º lugar na oitava, o que lhes permitiu recuperar quatro posições.

Às 12:00 (04:00 em Lisboa) vão lutar por permanecer entre os 10 melhores barcos que, na segunda-feira, disputam a regata das medalhas.

Na ginástica, Diogo Abreu começa às 13:00 (05:00) o seu desempenho de 20 segundos rumo à sonhada final olímpica nos trampolins, que falhou no Rio2016, quando saiu do trampolim e se quedou pela 16.ª posição: se for bem-sucedido, 01:50 mais tarde inicia a luta pelas medalhas.

Aos 27 anos, Diogo Abreu é um competidor mais experiente e os melhores resultados da sua carreira têm surgido nos últimos anos, sobressaindo em 2021 o sexto lugar na Taça do Mundo.

"É má estratégia começar a pensar em medalhas antes da competição começar. Ando nos trampolins há 20 anos e sei a capacidade de cada atleta e país, pelo que sei que é complicado, contudo, também sei que tenho um potencial muito grande", disse, na antevisão à sua prova.

No atletismo, Carlos Nascimento apresenta-se com um recorde pessoal de 10,13 segundos nos 100 metros -- o quarto português mais rápido de sempre a seguir a Francis Obikwelu (9,86), que lhe valeu o bronze em Atenas2004, David Lima (10,05) e Carlos Calado (10,11) -- e precisa desse resultado de 2018 para ter aspirações a avançar na prova.

O ouro nos 100 metros dos II Jogos Europeus, em Minsk2019, foi o seu grande momento internacional, no entanto foi conseguido em 10,35, bem longe do tempo pretendido.

No lançamento do disco 09:30 (01:30), a estreante Liliana Cá, que fixou o recorde nacional em 66,40 metros, em Leiria, tem a companhia da experiente Irina Rodrigues na tentativa de chegar à final.

Depois do 32.º em Londres2012, Irina desistiu no Rio2016 por lesão.

- Sábado, 31 de julho:

HORA Local (Lisboa) ATLETA MODALIDADE/PROVA

====================================================================================

09:30 (01:30) Irina Rodrigues Atletismo - lançamento do disco (qualificação)

09:30 (01:30) Liliana Cá Atletismo - lançamento do disco (qualificação)

12:00 (04:00) José Costa e Jorge Lima Vela - 49er (10.ª, 11.ª e 12.ª regatas)

13:00 (05:00) Diogo Abreu Ginástica - trampolins (qualificação)

14:50 (06:50) Diogo Abreu Ginástica - trampolins (final) a)

19:45 (11:45) Carlos Nascimento Atletismo - 100 metros (primeira ronda)

a) Caso se qualifique.

b) Horário de participação ainda a definir.

