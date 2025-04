Vindos de pontuar no Estádio da Luz, num jogo com impacto nas contas pelo título, os 'lobos' procuram manter-se à margem do mediatismo do resultado e preparar o encontro de sábado, que poderá conferir um maior conforto e distanciamento da luta pela manutenção.

"Não sinto desconcentração da equipa. Tenho uma confiança mesmo muito grande em relação à maturidade da equipa e à sequência que queremos dar. O futebol não deixa de ser jogo, começa com uma moeda ao ar. Podemos estar muitíssimo bem e perder, também o contrário. O compromisso, a entrega e a paixão é que nunca podem faltar", explicou, na conferência de imprensa de antevisão.

Tendo alcançado a marca dos 30 pontos no campeonato, Vasco Seabra acredita que o registo é, ainda assim, inferior à qualidade exibicional que a equipa tem demonstrado e defendeu a justiça do desfecho frente ao Benfica.

"Nós lidamos com o elogio e com a crítica negativa da mesma forma. A nossa proposta de jogo é muito ambiciosa, que exige muito dos jogadores, que têm um caráter inacreditável. Nós acabámos por ter um empate justo no final e isso é que o nos engrandece. Só o conseguimos por aquilo que produzimos e pela forma como nos dedicamos, muito mais do que pelo acessório", destacou.

Por "acessório" o técnico referia-se à polémica em torno da arbitragem de António Nobre e, em particular, ao lance do penálti de Otamendi sobre Jason, que originou o primeiro golo do Arouca.

"Eu só tenho pena que isso tenha acontecido por uma razão. Acho que nós andamos sempre no 'fait divers', acabamos por entrar em escrutínios que não são os melhores. Infelizmente, não temos árbitros no Mundial de clubes e nós temos excelentes árbitros. Se calhar, muito advém destas críticas. Temos de olhar muito mais para a defesa da arbitragem, dos jogadores e dos treinadores", alertou.

De resto, a atitude que a equipa arouquense tem demonstrado, nomeadamente nos duelos frente aos adversários de maior valia, foi também enaltecida pelo treinador.

"Quando não ganhamos, sabemos que demos tudo de nós para tentarmos fazê-lo, independentemente do adversário. Em Braga, fizemos uma excelente segunda parte, com o Sporting também tínhamos feito um excelente jogo na sua globalidade e, aqui [no Estádio Municipal de Arouca] com o FC Porto, também tivemos um jogo de domínio, apesar de termos perdido", destacou.

Segundo Seabra, esse espírito tem de estar presente frente ao Estrela da Amadora, um conjunto "muito agressivo", que requer a máxima concentração, como atestou o encontro da primeira volta, em que os 'tricolores', na Reboleira, viraram uma desvantagem para vencer por 2-1.

"Pode servir de alerta, até porque vamos enfrentar um adversário sempre muito agressivo e intenso, que, tal como nós, tem uma vontade muito grande pelos pontos. Temos de estar na nossa plenitude em todos os momentos. No jogo na Amadora, estávamos a ganhar e a fazer um excelente golo e o Estrela virou num lance que vem de um lançamento e noutro de livre", lembrou.

David Simão, Tiago Esgaio, Matías Rocha e Nino Galovic mantém-se como os ausentes do lado arouquense, todos por lesão.

O Arouca, 13.º classificado da I Liga de futebol, com 30 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 15.º, com 26, em encontro da 30.ª jornada, de início marcado para as 18:00 de sábado e arbitragem a cargo de Bruno Vieira, da associação de Lisboa.

