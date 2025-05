Salah vence pela terceira vez o prémio de Jogador do Ano, igualando o recorde do francês Thierry Henry, enquanto a avançada Alessia Russo recebe o troféu pela primeira vez.

O extremo, de 32 anos, obteve 90% dos votos dos mais de 900 membros da FWA, a maior margem de vitória deste século, e completou uma temporada triunfal em que foi uma peça decisiva na conquista do título do Liverpool.

Os quatro primeiros classificados foram Mohamed Salah, o neerlandês Virgil Van Dijk (Liverpool), o sueco Alexander Isak (Newcastle) e o inglês Declan Rice (Arsenal). Outros 15 jogadores receberam também votos.

O presidente da FWA, John Cross, reconheceu que "raramente houve um vencedor mais popular" do que Mohamed Salah e que a "sua vitória esmagadora é apenas o reflexo de uma época incrível".

"Continua a reescrever os livros de recordes e as suas exibições esta época foram, obviamente, fundamentais para o 20.º título do Liverpool. Foi um privilégio vê-lo jogar esta época e será um privilégio recebê-lo no nosso jantar para celebrar o seu sucesso", disse.

Alessia Russo, de 26 anos, tornou-se na segunda jogadora do Arsenal a ganhar o prémio de Jogadora do Ano, depois de Vivianne Miedema, em 2020, numa eleição que envolveu 39 jogadoras.

Russo superou a vencedora do ano passado, Khadija Shaw, do Manchester City, tendo a sua atual colega de equipa no Arsenal Mariona Caldentey ficado em terceiro e Millie Bright, do Chelsea, em quarto.

