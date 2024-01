O Estoril Praia defronta o FC Porto apenas quatro dias depois de sido goleado pelo Sporting (5-1), e, na antevisão ao desafio marcado para as 20:45, no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico estorilista disse que os seus jogadores estão mentalizados para seguir em frente.

"Temos de nos levantar, temos de seguir e competir no jogo imediatamente a seguir. Temos um grupo de jogadores com os pés bem assentes na terra e sabemos que temos de trabalhar muito para que as coisas depois nos saiam", realçou o técnico estorilista, preparado para novo embate de elevado grau de dificuldade.

Será a terceira vez na presente temporada que o emblema da Linha de Cascais defronta os 'dragões', tendo vencido os dois confrontos anteriores, o primeiro no Estádio do Dragão (1-0), na I Liga, por 1-0, e o segundo em casa (3-1), que valeu o acesso à final-four da Taça da Liga.

"Quando vencemos, temos sempre coisas a corrigir, quando não vencemos temos sempre por onde corrigir", afiançou o treinador, que prometeu "dedicação, sacrifício e muita alegria" no sentido de alcançar novo resultado positivo perante o FC Porto.

O treinador destacou a elevada valia do adversário, que ainda não sofreu qualquer golo na presente edição da Taça de Portugal, após ter derrotado os 'secundários' Vilar de Perdizes e Montalegre nas eliminatórias anteriores da prova, e deixou claro que apenas igualando a "atitude competitiva" com os 'dragões' o Estoril Praia terá possibilidades de ser bem-sucedido.

"A atitude competitiva vai estar altamente ligada e teremos de os conseguir igualar nesses mesmos aspetos, na agressividade no que é a nossa capacidade de competir durante o jogo e de olharmos para o adversário, sabendo que é um dos melhores adversários do ponto de vista nacional e não nos podemos esquecer que é ainda o nosso representante na 'Champions'", assinalou.

Relativamente ao seu homólogo Sérgio Conceição, o técnico do Estoril Praia salientou que o FC Porto "tem um excelente treinador", elogiando a capacidade do adversário e as suas armas antes de uma eliminatória na qual aguarda por naturais dificuldades tendo em conta as ambições dos 'azuis e brancos'.

Em função do curto espaço temporal entre o último encontro disputado em Alvalade, frente ao Sporting, e a receção ao FC Porto que se segue, são expectáveis alterações no onze dos 'canarinhos', sobre as quais o técnico preferiu não se pronunciar, mantendo a dúvida junto do seu adversário até perto do apito inicial.

"Quero que o Sérgio espere até 75 minutos antes do jogo para ter o onze que vamos apresentar. O que posso afiançar é que o onze que vai iniciar é aquele que nos dá mais confiança para podermos competir, sermos altamente exigentes connosco e podermos trabalhar muito para podermos ir atrás dessa exigência de que falei", garantiu.

O Estoril Praia recebe o FC Porto em desafio válido pelos oitavos de final da Taça de Portugal marcado para as 20:45 de terça-feira, no Estádio António Coimbra da Mota.

