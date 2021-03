"Enquanto presidente do Sporting, estou muito feliz. O que nos fez estar aqui há um ano, a assinar contrato com este treinador e com esta equipa técnica são exatamente as mesmas razões que nos levam a redobrar a confiança nessas mesmas pessoas", disse o líder dos 'leões', após a oficialização da renovação de contrato do treinador por mais uma temporada.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, Frederico Varandas deixou rasgados elogios ao técnico, que assumiu o comando dos 'verdes e brancos' em março do ano passado, substituindo Silas, atual 'timoneiro' do Famalicão.

"Rúben Amorim é um treinador brilhante e leal, e é um homem com princípios. Estas qualidades, para nós, são muito importantes, ainda para mais sendo um treinador que lida com miúdos que ainda não estão formados. É extremamente importante ter um treinador a dar o exemplo como ele dá. É um dia muito feliz para o Sporting, pois estou convicto de que é o homem certo para fazer este clube crescer e ser cada vez mais competitivo", salientou.

Varandas destacou a "sintonia perfeita" que existe entre presidente, treinador e o diretor para o futebol, Hugo Viana, mostrando-se "extremamente orgulhoso" com o trajeto da equipa na presente temporada, em que lidera a I Liga e já conquistou a Taça da Liga.

Contudo, deixou um alerta: "Sabemos o que é preciso. Sabemos a dificuldade do campeonato, a valia e o poderio dos nossos rivais, a dificuldade das equipas de hoje, cada vez mais trabalhadas, e o caminho que temos pela frente. Estamos orgulhos e confiantes, mas não é isso que nos faz desviar [do caminho] ou tirar os pés da terra."

Rúben Amorim prolongou por mais uma época o contrato com o Sporting, até 30 de junho de 2024, depois de em março do ano passado ter sido contratado pelos 'leões' ao Sporting de Braga, por 10 milhões de euros.

Um dia antes de cumprir um ano no cargo, o treinador renovou o vínculo com o clube 'leonino', que lidera destacadamente a I Liga, sem derrotas, após 21 jornadas, com nove pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, 10 face ao campeão FC Porto e 13 em relação ao Benfica.

No comando técnico do Sporting, Rúben Amorim já ergueu a Taça da Liga, a segunda como treinador, depois da conquista em 2019/20 pelos bracarenses.

O Sporting é o terceiro clube que Rúben Amorim treina, depois de uma curta passagem em 2018/19 pelo Casa Pia (Campeonato de Portugal), do qual saiu, castigado pelo Conselho de Disciplina [decisão mais tarde revogada pelo Tribunal Arbitral do Desporto], por ter, alegadamente, dado indicações enquanto treinador estagiário.

Depois, assumiu o Sporting de Braga B, durante cerca de dois meses, até suceder a Ricardo Sá Pinto na equipa principal dos minhotos.

MO (JP) // AJO

Lusa/Fim