O Real Madrid, ainda a digerir a eliminação da Liga dos Campeões frente ao Arsenal, teve no guarda-redes Unai Simón um 'muro' que só se 'desmoronou' com um grande golo do uruguaio Federico Valverde, aos 90+3 minutos, quando o empate pairava no Santiago Bernabéu.

O brasileiro Vinicius Júnior foi um dos jogadores do desinspirado Real Madrid que mais procurou o golo, tendo mesmo visto um anulado pelo VAR, aos 89 minutos, bem como o inglês Jude Bellingham que falhou de forma escandalosa aos 90.

Com os três pontos 'arrancados a ferros', o Real Madrid, segundo, manteve em quatro pontos a diferença para o líder FC Barcelona, enquanto o Athletic segue no quarto posto, com 57, e não conseguiu tirar partido da derrota do Atlético de Madrid, terceiro, com 63.

Erros defensivos e decisões tomadas com o recurso ao VAR resultaram na anulação de três golos ao Villarreal e 'seguraram' o empate 2-2 na receção à Real Sociedad, que continua na luta pelo acesso à Liga Conferência.

A equipa orientada por Marcelino García foi claramente superior, mas as suas fragilidades defensivas, exploradas por Mikel Oyarzabal, autor dos dois golos, a sua falta de determinação no ataque e algumas decisões do VAR impediram a vitória.

O Villarreal, na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, chegou à vantagem por Jeremy Pino, aos sete minutos, a Real Sociedad deu a volta com dois golos de Oyarzabal, aos 19, de penálti, e aos 49 minutos, e Ayoze Pérez fixou o empate, aos 60.

A Real Sociedad segue no nono lugar, com 42 pontos, a dois do Maiorca, sétimo, em lugar de acesso à Liga Conferência, enquanto o Villarreal é quinto, com 52, com quatro de vantagem sobre o Betis, sexto.

Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, Sevilha e Alavés empataram 1-1, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, com os donos da casa a chegar à vantagem por Peque Fernández, aos 13 minutos, e os visitantes a empatar por Kike Garcia, aos 45+2.

O Osasuna venceu por 3-2 em casa do cada vez mais último, Valladolid - que contou com o guarda-redes português André Ferreira -, e com o seu quarto jogo seguido a pontuar (duas vitórias e dois empates) mantém-se na luta pelo acesso aos lugares europeus.

APS // MO

Lusa/Fim