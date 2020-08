Na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio da Áustria deste fim de semana, Rossi disse que os pilotos da KTM "são muito fortes" no circuito de Spielberg, que recebe a quarta corrida da temporada, e que "provavelmente são os favoritos".

"Tiveram prestações muito boas, por exemplo com o Miguel Oliveira, e têm três pilotos que estão em boa forma e a pilotar muito bem", sublinhou o piloto transalpino, nove vezes campeão mundial.

Rossi disse ainda que "o campeonato está em aberto" e que os últimos resultados foram definidos "pelos pneus".

"Os dez ou 15 primeiros pilotos estão muito próximos uns dos outros e tudo pode mudar da manhã para a tarde. Às vezes estás fora da Q2 [segunda fase da qualificação] e a seguir ganhas a corrida, como foi o caso de [Brad] Binder em Brno [a prova anterior]", exemplificou.

O GP da Áustria é a quarta prova do calendário revisto do Mundial de MotoGP, que terá a 14.ª e última jornada no Autódromo Internacional do Algarve, a 22 de novembro.

AGYR // NFO

Lusa/Fim