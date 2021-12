A quatro pontos da liderança, dividida por 'dragões' e o campeão Sporting, o 'clássico' aparece numa altura de 'tudo ou nada' para a equipa de Jorge Jesus, já que um triunfo relança os lisboetas no campeonato e funcionará como um 'balão de oxigénio' para o início de 2022, enquanto novo desaire, como nos 'oitavos' da Taça de Portugal (3-0), deixa o Benfica a sete pontos do comando e o técnico português com vida ainda mais difícil no clube da Luz.

O conjunto de Sérgio Conceição surge, por seu lado, estável e motivado pelo claro triunfo sobre os 'encarnados', sendo que precisará, tudo indica, de vencer para segurar a liderança, uma vez que o Sporting recebe um dia antes o Portimonense.

Ao contrário do que aconteceu no duelo da Taça de Portugal, Sérgio Conceição e Jorge Jesus vão poder desta vez comandar a equipa no relvado, depois de ambos terem cumprido castigo.

Conceição não perde com Benfica há sete jogos e, no geral, vai tentar somar a 11.ª vitória consecutiva do FC Porto em partidas a contar para a I Liga esta temporada.

Além disso, os 'dragões' vão tentar manter o registo perfeito em casa em jogos a contar para o campeonato, em que neste momento levam sete triunfos, com 19 golos marcados e apenas três sofridos.

Em contraponto, o Benfica não fica longe nos jogos fora da Luz, com sete vitórias e um empate (1-1 com o Estoril Praia), incluindo 25 golos marcados e só quatro sofridos.

Evanilson, que 'bisou' no duelo da Taça de Portugal, mas acabou expulso, é baixa certa para Sérgio Conceição, que ainda tem esperanças em poder contar com Pepe, que falhou o 'clássico' da semana passada devido a problemas físicos.

Do lado do Benfica, Jesus tem duas baixas de peso (Otamendi e Grimaldo), número que pode aumentar para três caso o avançado uruguaio Darwin Núñez, melhor marcador da I Liga, com 13 golos, não recupere de uma lesão num pé.

Antes do primeiro encontro no Dragão, em que saiu lesionado, Darwin vinha de três jogos seguidos a marcar em todas as provas, com um total de sete golos.

Otamendi foi expulso na Taça de Portugal e falha novo reencontro com a sua antiga equipa, enquanto Grimaldo testou positivo à covid-19 e está afastado do plantel.

O FC Porto-Benfica, o último encontro das duas equipas em 2021, a contar para a 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está agendado para as 21:00 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto.

