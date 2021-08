Segundo indicou o organismo no sítio oficial na Internet, o médio do Sporting, que integrava a lista inicial de 25 jogadores convocados por Fernando Santos, "apresentou queixas durante o aquecimento no treino de hoje e não participou na sessão", tendo sido "sujeito a um exame médico", cujo "resultado obriga a paragem nos próximos dias".

O avançado do Wolverhamptom, de 21 anos, que esta temporada vai atuar no emblema inglês por empréstimo do FC Barcelona, foi o escolhido para render Pedro Gonçalves.

AJC // AJO

Lusa/Fim