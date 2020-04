Três torneios do 'Grand Slam' de golfe passam para o segundo semestre

As três etapas do 'Grand Slam' de golfe que se disputam nos Estados Unidos, o Campeonato PGA, o US Open e o Masters de Augusta, foram reprogramados para o segundo semestre, anunciou hoje o circuito profissional norte-americano.

