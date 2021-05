Os gilistas confirmaram a renovação com o técnico de 46 anos, através de um vídeo divulgado na página oficial na rede social Facebook.

O treinador natural de Felgueiras assumiu a liderança do Gil Vicente em novembro de 2020, quando estavam decorridas sete jornadas e a equipa era 17.ª e penúltima classificada, com cinco pontos, e conduziu os 'galos' ao 11.º lugar, após um percurso com 10 vitórias, quatro empates e 13 derrotas.

Ricardo Soares vai continuar a trabalhar no escalão maior, depois de experiências no Desportivo de Chaves, na época 2016/17, no Desportivo das Aves, em 2017/18, e no Moreirense, emblema pelo qual logrou a sua melhor classificação - oitavo lugar, em 2019/20 - e que representou até à sexta jornada de 2020/21.

O técnico também já competiu na II Liga, ao serviço de Vizela (2016/17), Académica (2017/18) e Sporting da Covilhã (primeiro terço de 2019/20), depois de passagens, na fase inicial da carreira, por Caçadores das Taipas, Lixa, Felgueiras e Ribeirão.

