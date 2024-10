"As equipas geralmente quando vão a esses estádios têm de passar por momentos de maior sufoco e nós temos de saber passá-los de forma equilibrada. Faz parte do jogo perceber que do outro lado está uma grande equipa. Temos de saber superar esses momentos. Com equilíbrio, muita lucidez, bons posicionamentos. Uma equipa corajosa", declarou o técnico.

Vasco Matos falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera do embate frente ao Benfica.

O treinador alertou para a qualidade das 'águias' e para a importância de o Santa Clara ser uma equipa "equilibrada" ao longo dos 90 minutos, apelando aos jogadores para "manter equilíbrio e a lucidez" no decurso do jogo, independentemente do resultado.

"Temos de ter consciência de que vamos defrontar um adversário com um poderio diferente do nosso. Isto tem de ser claro para nós, porque se não pensarmos dessa forma não estamos a perceber bem o que é para fazer", vincou.

No último jogo entre as duas equipas, realizado em 14 de setembro, o Benfica venceu o Santa Clara na Luz por 4-1, naquele que foi o primeiro encontro de Bruno Lage no regresso à liderança do comando técnico dos 'encarnados'.

Em relação àquela partida, Vasco Matos admitiu que o Santa Clara "tem mais informação" sobre o adversário, mas alertou que o Benfica foi "melhorando como equipa e acrescentando coisas diferentes" ao estilo de jogo.

"Esperamos um Benfica muito forte. Não sabemos, como é óbvio, que equipa vão apresentar, mas uma coisa nós sabemos: é que há lá muita qualidade. São jogadores de muita qualidade. A equipa está forte. Temos de nos preparar", reforçou.

E prosseguiu: "Nunca é fácil aquele tipo de jogo [do Benfica] aliado à qualidade individual dos jogadores. Por isso, temos de estar extremamente concentrados. Sempre bem posicionados e sempre alerta. Percebendo que muita coisa que vai acontecer no jogo depende do nosso trabalho".

Questionado sobre se vai aproveitar o jogo da Taça da Liga para promover a rotatividade no onze inicial, o treinador do Santa Clara garantiu que "todos os jogadores estão preparados".

"Os jogadores que entrarem em campo vão estar preparados. Preparamos sempre os jogadores todos", sublinhou.

Vasco Matos rejeitou ainda comentar o novo modelo da Taça da Liga: "Não ligo muito a essas coisas. Eu foco-me muito no meu trabalho".

A partida entre Benfica e Santa Clara, a contar para os quartos de final da Taça da Liga, está marcada para quarta-feira, às 20:15, no estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

RPYP/ASR // AJO

Lusa/Fim