"Zamalek e José Peseiro chegaram a acordo para rescindir o contrato. Desejamos-lhe tudo de bom nos seus futuros desafios", refere a nota publicada pelo clube, que tnha contratado o técnico luso em fevereiro.

José Peseiro, de 65 anos, encerra assim uma segunda experiência no Egito, depois de na época 2015/16 ter orientado o Al Ahly.

O treinador português deixa o Zamalek no terceiro lugar da Liga egípcia, a sete pontos do líder Pyramids e a seis do Al Ahly, os dois principais candidatos ao título, quando faltam cinco jornadas para o final da competição.

Em 17 jogos no banco do Zamalek, José Peseiro, que apurou a equipa para a final da Taça do Egito, somou sete vitórias, oito empates e duas derrotas.

Entretanto, o emblema do Cairo anunciou que Ayman Al-Ramadi vai orientar a equipa até ao final da época.

APS // MO

Lusa/Fim