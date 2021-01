João Pedro Sousa revelou-se um homem "sereno", mas sobretudo confiante no futuro.

"Continuo confiante e sossegado. Mas, principalmente, confiante nos jogadores, na equipa, muito confiante no clube e confiante na qualidade do nosso trabalho do dia-a-dia. E confiante que vamos atingir os objetivos a que nos propusemos no início da época", revelou em conferência de imprensa de antevisão da partida com os vimaranenses.

O técnico da equipa famalicense não acredita no desgaste do adversário e defendeu estar à espera de um jogo difícil.

"Desgaste, não creio. As equipas profissionais estão preparadas para jogar num curto espaço de tempo. De três em três, de quatro em quatro dias. Penso que o Vitória vai ser forte como tem sido até esta jornada", afirmou.

O treinador teceu ainda grandes elogios a Ricardo Quaresma, mas também ao coletivo da equipa de Guimarães.

"Se o Quaresma me encanta? Como adepto, é uma delícia ver o Quaresma a jogar. Como treinador adversário do Quaresma, é um problema. Mas o problema não é só o Quaresma. É um coletivo muito forte. É uma equipa forte, está a fazer um excelente campeonato. Alia as exibições aos resultados. Vamos ter uma tarefa difícil, no entanto não fugimos às nossas responsabilidades e à vontade de querer ganhar o jogo", concluiu.

João Pedro Sousa salientou que esta foi uma semana "mais alegre" depois da vitória nos Açores, frente ao Santa Clara.

"Temos que ser honestos e dizer que trabalhar sobre vitórias é muito mais agradável do que trabalhar sobre resultados negativos. Foi isso que aconteceu, felizmente. A semana foi boa, foi mais motivadora, mais alegre do que tem sido. Mas a atitude e entrega foi rigorosamente a mesma. Satisfaz-nos perceber que tivemos êxito fruto do trabalho que fizemos na semana anterior", frisou.

Sobre a possível entrada de mais reforços, o treinador do Famalicão deixou a hipótese no ar: "Estamos sempre no mercado. Não necessariamente à procura de alguma aquisição, mas temos que estar atentos. É nossa obrigação. Se surgir algum negócio, muito bem, se não surgir, ficamos com os que temos".

O Famalicão, no 13.º lugar, com 14 pontos, recebe este domingo, às 20:15 horas, o Vitória de Guimarães, na sexta posição, com 23, numa partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

JYA // AMG

